Lena Lorenz

Wieso ist Tati so ängstlich, wenn es um ihren eigenen Körper geht? Ihre Mutter Veronika scheint die Ängste noch anzuheizen. Wie sich herausstellt, war auch sie damals mit zwei Babys schwanger; doch eines starb bei der Geburt. Lena erkennt, dass es vor allem wichtig ist, Tati darin zu bestärken, die Geburt gut und eigenständig zu bewältigen.



In ihrer Praxis wird Lena zum Glück von Celine unterstützt. Als angehende Hebamme macht sie sich sehr gut. Doch in Abwesenheit von Lena gibt sie einer Hochschwangeren einen vermeintlich falschen Rat. In Folge droht Lena der Entzug ihrer Zulassung.



Lenas Mutter Eva Lorenz hingegen genießt ihren neuen Job als Busfahrerin. Sie nimmt es nicht nur mit der Fahrstrecke nicht allzu ernst, sondern entscheidet auch gern eigenständig, wer ein Ticket kaufen muss und wer nicht. Harry Köhler ist so ein Fahrgast, der offenbar nicht zahlen kann.



Auf dem Lorenzhof hat Basti einen Sponsor für einen E-Traktor an Land gezogen. Schorschi passt es nicht, dass sie dafür Werbung machen müssen. Er ist noch zu sehr mit der Trennung von Hanne beschäftigt. Ganz im Gegenteil zu Aimee Benzweiler und Vinz Huber. Die beiden beziehen ihr neues Haus und planen eine Einweihungsparty – zu der Eva auf keinen Fall gehen möchte.