Doch Anja bringt es nicht übers Herz, mit jemandem zu reden, weder mit ihrem Mann Thomas noch mit Tine. Einzig Lena vertraut sie in dieser Situation. Diese versucht, ihr Mut zu machen. Immerhin sei sie nicht allein mit dem Kind. Aber Anja weiß, dass am Ende alles an ihr hängenbleiben würde - wie auch schon all die Jahre zuvor. Denn Thomas ist als erfolgreicher Partner in einer Anwaltskanzlei den ganzen Tag über außer Haus. Und bis ein Kind so groß ist, dass Anja selbst wieder Touren leiten kann, vergehen einige Jahre.



Bei Lena und Quirin hingegen läuft es gerade richtig rund. Die beiden sind verliebt und verziehen sich zu Evas Leidwesen gern in die frischbezogenen Betten der neuen Ferienwohnung. Doch als Quirin Lena das erste Mal zu seinen Eltern mitnehmen will, bekommt sie Muffensausen.



Rosa, Quirins Exfrau, beäugt die beiden kritisch. Da ihr Mann Markus nach dem Kletterunfall mit Quirin noch immer in der Reha ist, ist sie auf Quirins Unterstützung angewiesen. Auf dem Lorenzhof gibt es ordentlich viel zu tun, zumal die ersten Feriengäste eintreffen. Nach dem Unfall mit dem Traktor ist Leo noch nicht wieder zu Hause. Basti hingegen geht es zwar schon wieder gut, aber irgendwie ist er verändert. Er hat sich dazu entschlossen, das Leben mehr zu genießen. Eva findet das im Grunde genommen gut, nur Franz fühlt sich von seinem Freund gedrängt, sich endlich eine Auszeit zu nehmen.