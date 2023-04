Das alles habe sie im Internet bestellt. Marko wisse nichts davon, denn Flora entziehe sich seinen körperlichen Avancen unter fadenscheinigen Begründungen. Ihre Fassade sei perfekt gewesen. Bis jetzt.



Lena ist wie vor den Kopf gestoßen und reagiert wütend und ablehnend. Doch ihr ist auch klar, dass Flora gute Gründe haben muss, ein solches Lügengebäude aufzubauen – für sich, für andere und vor allem für Marko. Eine Konstruktion, die mit näherkommendem Geburtstermin zusammenzubrechen droht. Also überwindet Lena ihren Groll und sucht Flora auf, um mehr zu erfahren und um sie vielleicht dazu bringen zu können, Marko die Wahrheit zu gestehen.



Glücklicherweise hat Lena in ihrer Freundin Julia nicht nur eine Ansprechpartnerin, sondern durch deren Vermittlung bekommt sie mit Celine auch noch eine Praktikantin in ihre Praxis. Celine ist die Freundin von Julias Sohn Tim, und sie ist schwanger. Zu Julias Entsetzen, denn als Großmutter fühlt sie sich eigentlich noch gar nicht. Lena hingegen wird von Aaron zu einer Entscheidung gedrängt, denn seine Vertretungszeit als Tierarzt neigt sich dem Ende entgegen. Und er ist sich nicht sicher, ob er in Himmelsruh bleiben soll.



Auch auf dem Lorenzhof gehen Veränderungen vor sich. Schorschi hat eine ausgewachsene Ehekrise, und Eva Lorenz hat ständig Arzttermine. Lena sorgt sich um die Gesundheit ihrer Mutter, doch wie so oft verfolgt Eva einen ehrgeizigen Plan, der am Ende jedoch an Vinz Huber zu scheitern droht.