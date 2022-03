Das Ehepaar Zenner versteht Lenas Besorgnis nicht, schließlich ist Svea nicht ihr erstes Kind. Sie haben noch einen Sohn, Mika. Der Junge geht schon zur Schule und ist mächtig stolz auf seine kleine Schwester. Lena beobachtet, wie fürsorglich Mika mit dem Baby umgeht. Doch zugleich ist sie irritiert, wie durchgeplant der Tag für Mika ist, obwohl dieser gern einfach nur mal bolzen möchte. Magdalena nimmt sich offensichtlich für ihre Kinder zu wenig Zeit.



Svea hat seit der Geburt nicht genug zugenommen. Allerdings scheinen weder Magdalena noch Konrad wirklich besorgt darüber zu sein. Das Baby ist perfekt, so wie es die Familie Zenner insgesamt ist. Ständig postet Magdalena neue Fotos von ihren Kindern im Internet. Lena mahnt an, sie müsse die Ernährung von Svea genauer überwachen und protokollieren. Doch die Zenners reagieren zunehmend verärgert, bis es zu einem Eklat kommt. Lena wirft ihnen vor, ihre Kinder zu vernachlässigen, und wird als Hebamme auf der Stelle entlassen.



Kurze Zeit darauf findet Lena auf ihrer Webseite schlechte Bewertungen, und sogar Schorschi fühlt sich in seiner Funktion als Bürgermeister aufgerufen, Lena zur Mäßigung gegenüber den Zenners zu drängen. Zur gleichen Zeit gerät Lenas beste Freundin Julia immer mehr in ein Dilemma. Denn ihre Beziehung zu Marlon hängt nur noch an einem seidenen Faden, seit ihr klar ist, wie sehr er sich eigene Kinder wünscht.