Schatten und Licht

Lena spricht mit Dr. Keller, der ihr rät, Isabel von einem Hormontest zu überzeugen. Doch Isabel blockt Lenas Gesprächsversuche ab und reagiert verärgert. Lena weiß, dass die Ablehnung ein deutlicher Hinweis auf eine mögliche Erkrankung ist. Sie fühlt sich etwas hilflos und würde sich gern dazu austauschen. Doch Quirin ist in seinem neuen Job in München komplett eingespannt, und Julia ist über beide Ohren verliebt. Kirpal Goel hat ihr Herz erobert. Die beiden verbringen jede freie Minute miteinander.



Da taucht Marlene Kleefelder in Himmelsruh auf. Lena begegnet ihr im Krankenhaus. Kurz darauf eröffnet ihr die Medizinstudentin, dass sie Lenas Halbschwester sei. Lena fühlt sich völlig überrumpelt und lehnt zunächst jedes weitere Gespräch mit Marlene ab. Erst einmal muss sie mit ihrer Mutter sprechen. Zu Lenas Entsetzen versucht Eva, dem heiklen Thema aus dem Weg zu gehen. Tatsächlich wusste sie wohl, dass Lenas Vater eine Affäre hatte. Lena ist empört. Basti rät ihr, übers Wochenende nach München zu fahren und Quirin spontan zu besuchen. Das könne sie auf andere Gedanken bringen.



Doch als Lena bei Quirin klingelt, öffnet ihr eine junge Frau die Tür. Das ist zu viel für sie. Wütend lässt sie Quirin stehen und fährt zurück. Gerade noch rechtzeitig, denn inzwischen hat sich Isabels Zustand verschlechtert. Als Markus von der Arbeit nach Hause kommt, findet er den Säugling brüllend in seinem Bettchen; Isabel ist verschwunden.