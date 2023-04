Lena Lorenz

Auf einer Bergstraße gerät der Wagen ins Schleudern, woraufhin Romy die Kontrolle verliert und in einen Baucontainer kracht. Lebensgefährlich verletzt wird sie in die Klinik eingeliefert. Lena wird sofort hinzugezogen. Wie durch ein Wunder geht es dem Ungeborenen gut. Allerdings haben Lena und Dr. Keller erschütternde Nachrichten für Ben und Wolfgang: Romy liegt im Koma.



Die beiden machen sich Vorwürfe, doch das eint sie zunächst nicht. Während Ben fest daran glaubt, dass Romy wieder aufwachen wird, weiß Wolfgang, dass Romy eine Patientenverfügung unterschrieben hat, in der sie sich gegen lebenserhaltende Maßnahmen ausspricht.



In dieser Ausnahmesituation ist es für Lena gut, ihr Freunde um sich zu wissen. Seit Wochen organisieren Julia, Schorschi, Anna und sie ein Klassentreffen. Lena hat sogar Rob Manzini aufgestöbert. Der zurückgezogen lebende Fotograf zeigt sich jedoch wenig begeistert davon, seine früheren Klassenkameradinnen und Klassenkameraden wieder zu treffen. Dafür tauchen einige ehemalige Mitschülerinnen und Mitschüler auf, die auch Lena und Julia an ihre Toleranzgrenze bringen.



Eva hingegen geht ganz in ihrer neuen Tätigkeit als Busfahrerin für den "Huberbus" auf. Dass sie schon am ersten Tag von der geplanten Streckenführung abweicht, bringt Vinz auf die Palme. Oder hat seine schlechte Laune vielleicht eher etwas mit seiner Lebenspartnerin Aimee Benzweiler zu tun?