Das Verhalten des Ehepaares erhärtet Lenas Verdacht. Sandras behandelnder Arzt ist Dr. Keller. Keller kennt Philipp als zuverlässigen und verantwortungsvollen Mitarbeiter, der für die IT im Krankenhaus zuständig ist.



Aber Lena lässt sich von dem guten Eindruck nicht beirren. Als Sandra zu ihr in die Praxis auf dem Lorenzhof kommt, kann sie endlich alleine mit ihr sprechen. Sandra gibt zu, dass Philipp handgreiflich geworden ist. Dennoch verteidigt sie ihn - er stehe halt enorm unter Druck. Sie kenne ihn seit ihrer frühen Jugend. Philipp war damals ihr Trainer, als sie noch im Bobsport aktiv war.



Lena ist skeptisch, dass Philipps Ausraster ein Versehen war. Sandra hängt nach wie vor leidenschaftlich am Bobfahren. Als sie das Angebot bekommt, nach ihrem Mutterschutz das Frauenteam zu trainieren, würde Sandra lieber heute als morgen zusagen. Doch Philipp traut ihr die Doppelbelastung nicht zu. Von ihren Ideen sieht er seine Zukunftspläne bedroht.



Zur gleichen Zeit macht sich Eva Lorenz auf dem Lorenzhof Gedanken um Leo, der von den Leuten in Himmelsruh verdächtigt wird, die Scheune von Vinz Huber in Brand gesteckt zu haben. Immerhin verläuft Lenas eigene Schwangerschaft unproblematisch. Sie und Quirin freuen sich schon sehr auf ihr Baby. Vor allem aber sollte ihr Hausbau nun endlich in Angriff genommen werden. Doch Quirins momentaner Auftraggeber ist untergetaucht, und für den selbstständigen Tischler sind inzwischen immense Kosten aufgelaufen. Können er und Lena sich ein eigenes Haus überhaupt noch leisten?