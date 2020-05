Mirage - Gefährliche Lügen

Packende Thriller-Serie in sechs Teilen

Claire (Marie-Josée Croze) ist Sicherheits-Expertin für Atomanlagen. Sie bekommt einen neuen Job in Abu Dhabi, wo sie mit ihrem Ehemann (Hannes Jaenicke) und Sohn ein neues Leben beginnen will. Unverhofft begegnet sie dort jeodch ihrem totgeglaubten Exfreund Gabriel (Clive Standen) - dem Vater ihres Sohnes. Gabriel eröffnet ihr, dass er ein Agent ist und ihre Hilfe benötigt, um einen Sabotageversuch mit katastrophalem Ausgang zu verhindern.



Ab 8. Juni immer montags zwei neue Folgen in der ZDFmediathek.