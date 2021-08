Sievers und der goldene Fisch

Stefan Conrad war ein guter Lehrer und bei seinen Schülern beliebt. Andererseits soll er sich absichtlich mit einem überdurchschnittlichen Notenspiegel beliebt gemacht haben, finden die Kolleginnen und Kollegen. Ist Neid das Mordmotiv?



Die Schülerin Yolanda sagt aus, dass Conrad sich am Tag vor seinem Tod mit dem Internatsleiter Dr. Thorwald heftig gestritten habe. Ina ist skeptisch und unterstellt ihr, dass sie das Internat nur aufmischen und ihre Mitschüler terrorisieren wolle. Aber was ist mit dem Gerücht, Conrad habe mit einer Schülerin ein Verhältnis gehabt?



Als Gisela Thorwald, die Ehefrau des Schulleiters, tot in ihrer Töpferei aufgefunden wird, ist die Verwirrung komplett. Was hat dieser Mord mit Conrads Tod zu tun? Eine Wendung bringt die Ehefrau des Verstorbenen, Miriam Conrad, in den Fall. Die Cellistin musste wegen Multipler Sklerose ihre Karriere beenden und ist nur noch damit beschäftigt, ihr ganzes Wissen an einen talentierten Musikschüler weiterzugeben.



Ein Yin-und-Yang-Tattoo, das Zeichen für ewige Liebe, führt Sievers und sein Team über einige Umwege auf die Spur des wahren Täters.