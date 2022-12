Die Frau im Meer (1)

Kessler hatte eigentlich gehofft, endlich einmal aus rein privaten Gründen nach Nordholm zu kommen, um seine Beziehung mit Silke Broder zu festigen. Doch nachdem Silkes Tochter Charlotte die 15-jährige Viviane, mit der sie im Chor zusammen singt, tot im Wald an den Kreidefelsen gefunden hat, steht ganz Nordholm erneut unter Schock. Besonders bei Charlotte und Silke kommen alte Gefühle hoch, vermissen sie doch Jenny, die sie vor Jahren verloren haben, immer noch jeden Tag. Charlotte vertraut sich weder ihrer Mutter noch ihrem Vater Hauke an, der die Familie verlassen hat. Stattdessen verheimlicht sie etwas – und das schon seit Längerem. Silke bitte deshalb ihren Ex-Mann Hauke, nach Nordholm zu kommen und sich der gemeinsamen Tochter anzunehmen.



Von der ehemaligen Kommissarin Hella Christensen fehlt jede Spur. Kein ruhiger Start für das neue Ermittlerteam, das nicht nur Hellas Verschwinden aufklären muss, sondern auch Charlottes Tod. Vermutlich hatte das Mädchen eine Überdosis Medikamente genommen und war daran gestorben.



Zunächst tappen die Ermittler in beiden Fällen im Dunkeln. Während Lena Jansen sich auf den Tod des jungen Mädchens konzentriert und im Fall Hella Christensen nicht an ein Verbrechen glaubt, wird am Strand von Nordholm die Leiche einer Frau angespült. Kesslers schlimmste Befürchtung wird wahr: Bei der Toten handelt es sich um Hella Christensen.



Kessler mischt sind mehr und mehr in die Ermittlungen ein, zunächst sehr zum Missfallen von Jansen. Doch dann scheinen seine Mithilfe und seine Kenntnis über den Ort und dessen Bewohner sehr hilfreich zu sein.



Während der weiteren Ermittlungen wird Kessler klar, wie wenig er über das Leben seiner ehemaligen Kollegin und Freundin wusste. So taucht nach vielen Jahren plötzlich Hellas Schwester Rieke Lehwald mit ihrem Mann Paul auf. Haben die beiden etwas mit dem Tod Hellas zu tun? Was wäre das Motiv? Geht es um das Erbe des kürzlich verstorbenen Vaters, der Hella zur Alleinerbin machen wollte?



Oder hat Hellas geheimer Geliebter Thomas Haller etwas mit ihrem Tod zu tun? Denn es stellt sich heraus, dass der vermeintliche Saubermann und Leiter einer Seniorenresidenz alles andere als sauber war und Sozialbetrug im großen Stil begeht. Hatte Hella etwas herausbekommen und musste deswegen sterben? Auch Hallers Ehefrau hätte ein Motiv. Denn sie wusste von der Affäre ihres Mannes.



Kessler gerät mehr und mehr in die Verstrickungen von Nordholm. Er will den Mörder finden – koste es, was es wolle.