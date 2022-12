Die Frau im Meer (2)

Könnte er sich auf offener See mit ihr getroffen haben? War ihm bewusst, dass seine kranke Frau von seiner Beziehung zu Hella gewusst hat?



Kessler gerät mehr und mehr in die Verstrickungen von Nordholm. Auch er kann Silkes Tochter Charlotte nicht davon überzeugen, auszupacken, um den Tod der Mitschülerin Viviane aufzuklären. Als ein Streit mit ihren Eltern eskaliert, verschwindet Charlotte. Silke und Hauke geben sich gegenseitig die Schuld, und die Situation zwischen Hauke und Kessler ist höchst angespannt. Zu viel ist unausgesprochen in diesem Beziehungsdreieck.



Das merkt nicht nur Hauke, sondern auch Dr. Claasen, der Arzt von Nordholm. Er legt den Eltern nahe, ihre eigenen Beziehungen zu klären und über eine Therapie für ihre Tochter nachzudenken, nachdem diese am Strand handgreiflich geworden ist und einen Jugendlichen wüst beschimpft hat.



Hellas Sohn Sven und Kessler arbeiten währenddessen zusammen die Probleme der Familie Christensen auf: Das Testament hat Hellas Vater erst kurzfristig geändert und sie damit zur Alleinerbin seines Millionenanwesens gemacht. Wussten Rieke und ihr Mann Paul davon? In den Verhören der Polizei verstricken die beiden sich zunehmend in Widersprüche.