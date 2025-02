Durch einen Zufall erfährt Meg (Kirsty Sturgess), dass für die Terrasse auf dem Anwesen von Unternehmer Lloyd (Rob Carlton) Carrara-Marmor verwendet wurde. Sie erinnert sich, dass der Gerichtsmediziner dieses edle Gestein in der Kopfwunde der toten Sophie entdeckt hatte.



Unterdessen hat Abigails (Joanne Froggatt) TV-Interview positive Auswirkungen auf ein riskantes Geschäft mit Lloyd, an dem ihr Mann Simon (Dan Spielman) beteiligt ist. In dem Interview hatte sie sich zuversichtlich zum britisch-australischen Handelsabkommen geäußert. Sie fordert Simon nun dazu auf, seine Aktien sofort zu verkaufen und darüber hinaus alle Verbindungen zu Lloyd abzubrechen. Abigail befürchtet, dass die Nähe ihres Mannes zu dem Unternehmer ihrer politischen Karriere schaden könnte.



Denn Lloyd rückt bei den Ermittlungen zum Mordfall Sophie immer stärker in den Mittelpunkt. Der Verdacht, dass die Marmorspuren in Sophies Kopfwunde von den Fliesen an seinem Haus stammen, hat sich bestätigt. Nun geht Lloyd in die Offensive: Er fordert seinen Sohn Tom (Max Mayer-Rayment) und dessen Freund Oscar (Jonathan Lagudi) auf, zur Polizei zu gehen und Sophies Tod als Unfall darzustellen. Es habe eine Rangelei zwischen den beiden jungen Männern gegeben, bei der Sophie versehentlich von einem Schlag getroffen worden und mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen sei. Sie sei sofort tot gewesen. In Panik hätten Tom und Oscar die Leiche ins Wasser geworfen und seien danach in eine Bar gegangen, um ein Alibi zu haben.



Da die beiden von der Polizei getrennt befragt werden, weicht Tom von der abgesprochenen Version ab und belastet seinen Freund schwer. Dahinter steckt Lloyd, der erreichen will, dass Oscar als Alleinschuldiger verurteilt wird. Darüber hinaus besucht Lloyd Abigail in ihrem Hotelzimmer. Er zeigt ihr etwas auf dem Laptop, das sie sichtlich erschüttert.