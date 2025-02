Die bislang spurlos verschwundene Erica (Charlotte MacInnes) hat sich bei Max (John Bradley) gemeldet. Er trifft sich allein mit ihr in einem Parkhaus. Sie erzählt, dass es einige Tage vor dem Mord an Sophie einen Einbruch in die Wohnung der beiden gab. Es sei bis auf Ericas Laptop jedoch kaum etwas gestohlen worden. Sophie sei davon überzeugt gewesen, dass es eine Verwechslung gab und es eigentlich um ihren Laptop ging. Angeblich seien darauf Informationen zu finden, für die Leute töten würden.



Erica hat den Computer nach Sophies Tod in Sicherheit gebracht und übergibt ihn nun Max mitsamt Passwort. Er will Erica davon überzeugen, sich der Polizei zu stellen, aber sie flüchtet. Als Meg (Kirsty Sturgess) davon erfährt, ist sie äußerst verärgert – vor allem, weil Max sie nicht vorab über das Treffen informiert hatte. Immerhin sind die Ermittler nun aber im Besitz von Sophies Laptop. Darauf sind umfangreiche Informationen über das komplizierte Firmengeflecht von Lloyd Macklin (Rob Carlton) zu finden, für den Sophie als Praktikantin gearbeitet hatte.



Geht es um Steuerhinterziehung im großem Stil? Laut Unterlagen ist eine gewisse Marjorie Abbott in allen Vorständen der mehr als 20 Firmen vertreten. Meg und Max statten ihr einen Besuch ab. Die Polizisten sind überrascht, dass es sich um eine ältere Dame (Diana McLean) handelt, die in einem bescheidenen kleinen Haus lebt. Es stellt sich heraus, dass Marjorie überhaupt keine Ahnung von ihren vermeintlichen Vorstandsposten hat. Sie kennt Lloyd bereits aus dessen Kindertagen und hat gutgläubig alle von ihm vorgelegten Dokumente unterschrieben.