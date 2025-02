Es gibt Ärger zwischen Max (John Bradley) und Meg (Kirsty Sturgess), weil sie eine Absprache gebrochen und Sophies Mitbewohnerin Erica (Charlotte MacInnes) einfach festgenommen hat. Einmal mehr gelingt es DCI Newell (Rhys Muldoon) jedoch, die Wogen zu glätten.



Als nächstes versuchen Meg und ihr Kollege Paea (Chris Alosio), Erica zu einer Aussage zu bewegen. Doch sie schaltet auf stur. Erst Max gelingt es, sie zum Reden zu bringen. Erica belastet ihren Freund Oscar (Jonathan Lagudi). Er soll maßgeblich in Drogengeschäfte verwickelt sein. Meg und Paea nehmen ihn daraufhin fest und beschlagnahmen sein Handy. Darauf befinden sich überraschenderweise auch erotische Fotos von Sophie. Hat sie Tom (Max Mayer-Rayment) mit Oscar betrogen?



Als Erica von Max und Meg mit dem Fund konfrontiert wird, ist sie außer sich. Nun belastet sie auch Tom und behauptet, dass Sophie in der Mordnacht doch noch einmal bei ihm war. Als die Ermittler Tom mit dieser Aussage konfrontieren, dementiert er alles. Auch Oscar widerspricht Ericas Version. Meg glaubt aber nicht, dass sie sich die Geschichte nur ausgedacht hat.



Unterdessen kämpft Max mit privaten Problemen. Aus London meldet sich seine Frau Anna (Georgie Oulton) und teilt ihm mit, dass sie sich scheiden lassen will. Doch der nächste berufliche Termin wartet schon auf Max: Gemeinsam mit Meg besucht er ein Charity-Event von Lloyd (Rob Carlton).



Nach anfänglichen Schwierigkeiten ist das Verhältnis zwischen dem Londoner Polizisten und seiner australischen Kollegin mittlerweile freundschaftlich. Daher kann Max mit Meg auch über seine Ehekrise sprechen. Er verrät ihr zudem, dass er sich neu verliebt hat – und zwar in seine Schwägerin Tori (Claire Lovering), bei deren Familie er gerade wohnt. Meg gibt ihm ebenfalls seltene Einblicke in ihr Privatleben: Sie erzählt, dass sie geschieden ist und einen Sohn hat, der bei seinem Vater lebt.