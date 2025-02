Oscar (Jonathan Lagudi) hat Tom (Max Mayer-Rayment) noch einmal zu einem klärenden Gespräch überredet. Dabei ist die Polizei involviert. Oscar ist verkabelt, sodass Meg (Kirsty Sturgess) und Max (John Bradley) alles mithören können. Tom gibt zu, dass es sein Schlag war, der Sophie getroffen hat – und das mit voller Absicht, weil er wütend auf sie war. Tom erwähnt in dem Gespräch auch, dass sein Vater Lloyd (Rob Carlton) noch eine Trumpfkarte hat, die er ausspielen kann, um ihn vor Strafe zu schützen. Die Ermittler fragen sich, was damit gemeint ist. Max vermutet, dass es von dem Abend doch Überwachungsvideos gibt, obwohl Lloyd bislang das Gegenteil behauptet hat.



Unterdessen kommen sich Max und seine Schwägerin Tori (Claire Lovering) immer näher. Sie hat sich mittlerweile von ihrem Mann getrennt. Da die Ermittlungen im Mordfall Sophie nun in die entscheidende Phase gehen, müssen sie womöglich schon bald eine Entscheidung über ihre gemeinsame Zukunft treffen. Geht Max zurück nach London, oder bleibt er bei Tori in Australien?



Auf der beruflichen Ebene führt die von Meg angeordnete Haus- und Bürodurchsuchung bei Lloyd nicht zum Erfolg. Die erhofften Videoaufnahmen sind nicht auffindbar. Doch plötzlich fällt Max ein, wo der Unternehmer das brisante Material versteckt haben könnte. Da er mit seiner Idee richtig liegt, nehmen die Ermittler schon wenig später die Videos aus Sophies Todesnacht in Augenschein. Es bestätigt sich, dass es einen Streit gab und Tom seiner Freundin einen schweren Schlag versetzt hat. Doch Sophie war nicht sofort tot. Als die Polizisten das restliche Material sichten, erleben sie eine große Überraschung.