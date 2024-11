Der finnische Sicherheitspolizist Max Tanner (Jasper Pääkkönen) und seine schwedische Kollegin Sylvia Madsen (Nanna Blondell) arbeiten gemeinsam für die EJPO, eine Spezialeinheit der Europäischen Union. Die beiden sind ein eingespieltes Team und privat gut miteinander befreundet. Insgesamt wünscht sich Max sogar mehr, aber Sylvia ist verheiratet.



Nach einer misslungenen Geheimoperation in Tallinn endet die berufliche Zusammenarbeit der beiden allerdings zunächst. Max und Sylvia brechen dort in ein privates Wohnhaus ein, um einen Computer mit wichtigen Dokumenten des Cyberkriminellen Leonid Titov (Juhan Ulfsak) an sich zu bringen. Das gelingt ihnen zwar, aber die Spezialagenten sind im Vorfeld mit einer falschen Information versorgt worden: Es ist doch jemand zu Hause.



Als Titovs Sohn Max angreift, erschießt Sylvia den Teenager versehentlich. Sie muss sich deswegen im Nachgang einer internen Ermittlung stellen und wird bis auf Weiteres suspendiert. Allerdings bekommt Sylvia von EJPO-Leiterin Marie Leclair (Cathy Belton) schon bald einen Spezialauftrag: Sie soll General Jean Morel (Zijad Gracic), den französischen Vorsitzenden des Militärausschusses der Europäischen Union, bei dessen Besuch in Helsinki als Leibwächterin begleiten. Morel wurde von Präsident Koskivuo (Robert Enckell) zum Empfang anlässlich des finnischen Unabhängigkeitstages eingeladen.



Noch ahnen die Sicherheitskräfte nicht, dass eine Gruppe um den Serben Vasa Janković (Sverrir Gudnason) einen Terroranschlag auf den Präsidentenpalast vorbereitet. Die russische Anwältin Anya (Nika Savolainen) hat dem finanziell angeschlagenen Vasa eine erhebliche Geldsumme versprochen, falls er die "Operation Omerta" erfolgreich durchführt. Zudem soll sein Vater Borislav (Miodrag Stojanovic), der als Kriegsverbrecher verurteilt wurde, aus der Haft in Finnland befreit werden.



Die Actionthriller-Serie "Operation Omerta" basiert auf dem Bestseller "6/12" des finnischen Erfolgsautors Ilkka Remes, auf Deutsch veröffentlicht unter dem Buchtitel "Die Geiseln". Regie führte der Finne Aku Louhimies, bekannt etwa durch die Serie "The Inheritance" und das Erotikdrama "Mittsommerlust". In den Hauptrollen sind Jasper Pääkkönen ("Vikings"), Nanna Blondell ("Red Dot", "House of the Dragon", "Concordia – Tödliche Utopie") und Sverrir Gudnason ("Borg/McEnroe", "The Girl in the Spider's Web") zu sehen.