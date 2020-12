Patrik Pacard (3)

Keiner ahnt, dass eine arabische Befreiungsorganisation ebenfalls hinter der Formel her ist. Mehr und mehr verdichtet sich der Verdacht, dass die einzigen Unbeteiligten - die Pacards - Dreh- und Angelpunkt des Geheimnisses sind. Gunströms Genesung macht nur langsam Fortschritte. Kurz vor Abflug nach München wird Patriks Mutter von den arabischen Befreiungskämpfern entführt. Der Anschlag galt eigentlich Patrik.



Er wird von seinem Vater auf der Ölinsel in Sicherheit gebracht. Auch ein Arzt kann an Patriks Körper nichts finden. In einem Funkspruch bieten die Entführer die Freilassung der Mutter in München unter der Bedingung an, dass sich Patrik eine Stunde in die Hände der Kidnapper begibt. Trickreich erreichen Vater und Sohn - scheinbar unbemerkt - München.