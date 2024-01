Während des Telefonats am Vorabend hatte das Opfer angedeutet, dass es in der Tanzschule nicht mit rechten Dingen zugeht. Was könnte Sandy damit gemeint haben?



Die Ermittler versuchen zunächst, sich ein Bild des Umfelds und des Tatabends zu verschaffen. Laut dem Leiter der Tanzschule, Reiner Bremer, hatte noch kurz vor dem Mord der abendliche Intensivkurs stattgefunden. Zu den Teilnehmern gehören unter anderen Isabel Molina, Fine Lahn und Magnus Kiehl. In welcher Verbindung stehen die Personen jeweils zu dem Opfer?



Da die Verdächtigen mauern, fasst Vanessa schließlich einen Entschluss: Sie nimmt, mit Dr. Makena als Tanzpartner, an dem Kurs teil. Dabei kommt sie ihrem Kollegen nicht nur auf der Tanzfläche näher.