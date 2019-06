Antonia Bischoff (gespielt von Amanda da Gloria) ist schnell, ungestüm, clever, schlagfertig, manchmal unbequem und selten bereit, sich von Erfahrenen etwas sagen zulassen.



Keine Kompromisse, sondern klare Ansagen

Antonia (Toni) Bischoffs zielstrebige und selbstbewusste Art zeichnete sich schon in ihrer Jugend ab. Bereits vor ihrer Geburt hatte sie ihren Vater verloren. So waren sie und Ihre Mutter auf sich allein gestellt. Nach der Schule machte sie erst einmal eine Weltreise, bevor sie dann auf die Polizeischule ging.



Toni ist beruflich wie privat nahezu kompromisslos - wenn sie einmal ein Ziel ins Auge gefasst hat, tut sie alles dafür, um es zu erreichen. Dabei geht sie auch mal an ihre Leistungsgrenze. Ihr stark ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden spornt sie dabei nur noch mehr an. Der Bauch geht immer vor Kopf - sie ist impulsiv und verbiegt sich nie. Gleichzeitig kann sie ihre Kolleginnen und Kollegen sehr gut motivieren, ebenfalls das Beste aus sich heraus zu holen.

Manchmal hat sie allerdings Probleme, sich Autoritäten unterzuordnen und nicht über das Ziel hinauszuschießen. Vor allem Niederlagen und eigene Fehler gesteht sie sich nur sehr schwer ein. Auch ihre direkte Sprache und ihr derber Humor lässt sie manchmal anecken.