Es braut sich was zam

Sie betreibt eine kleine Gastwirtschaft, musste aber mit Joseph Vorgruber einen Brauereivertrag abschließen, der sie in den Ruin treibt. Ihr Mann, Gerhard, verdient als Taxifahrer gerade so viel, dass sie über die Runden kommen. Ein dritter Verdächtiger ist Brauereimeister Leopold Maier, der einen Mitarbeiterkredit bekommen hat, den er nun zurückzahlen müsste, was ihm aber nicht möglich ist.