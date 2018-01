Niemand außer Lanas bester Freundin Melanie will von der Schwangerschaft gewusst haben. Die zwei männlichen Jugendlichen, mit denen Lana den engsten Kontakt pflegte, werden befragt: Cem und Karl, der Sohn der Direktorin. Beide verstricken sich in ihren Aussagen in Widersprüche. Aber sie bleiben nicht die einzigen Verdächtigen.