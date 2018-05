Heiliger St. Martin

Eppstein hat Martin auf seinem Spaziergang mit Hund und Kind gefunden, Lara hat ihn porträtiert und war heimlich in ihn verliebt, und Alex ist nur durch Martin wieder auf die Beine gekommen. Alle haben nur Lob für die Seele der Wagenburg und beteuern, dass ihr Zuhause jetzt nicht mehr das ist, das es vorher war.



Die Kommissare finden heraus, dass Martin einen 18-jährigen Sohn hat, Leander Steinacher, der in wohlbehüteten Verhältnissen aufwuchs, aber in letzter Zeit den Kontakt zu seinem leiblichen Vater suchte, was nicht nur auf Zustimmung seines Adoptivvaters, Dr. Andreas Steinacher, stieß. Ein kompliziertes Vater-Sohn-Verhältnis wird offenbar.