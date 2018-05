Eine weitere Spur führt zu Monika Keller. Die Frau des Toten gerät besonders dadurch in Verdacht, dass sie völlig emotionslos auf den Tod ihres Mannes reagiert und allen Verdacht auf Sandra Scholz zu lenken versucht. Die Kommissare befragen auch Monika Kellers Sohn Max und Tochter Lissy, die, wie sie annehmen, mehr über den Tod ihres Vaters weiß, als sie preisgeben will. Alina, die Schwester von Max und Lissy, ist verschwunden und bereitet Bauer und Co. Kopfzerbrechen. Sie kommen einem gut gehüteten Familiengeheimnis auf die Spur.