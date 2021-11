Rons letzter Einsatz war als V-Mann in der linken Szene. Vor einigen Jahren brannten fast jede Nacht Autos in Potsdam. Seine Einsatzleiterin war damals Mona Fabeck. Heute ein Schatten ihrer selbst, wohnt sie abgelegen auf einem Hausboot – gegenüber des Tatorts. Die Ermittler*innen finden bei ihr einen Zettel - bekritzelt wie die Blätter in Rons Auto.



Wofür wollte sich Ron entschuldigen? Er hatte bei dem Einsatz nichts herausgefunden. Erst am Ende kam ein Verdächtiger wegen eines Brandanschlags ins Gefängnis: Harry Funk. Er lebt mit seiner Freundin Jo Krielow in einer Wagenburg. Wegen Ron musste Harry damals in den Knast und verpasste deshalb die Geburt seiner Tochter. Haben sich die beiden an Ron gerächt? Und warum fehlen in den Fall-Akten von damals Seiten?



Die Kommissar*innen müssen den einstigen Einsatz rekonstruieren, um den Täter zu finden.