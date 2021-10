Der Druck auf die Kommissar*innen ist groß. Emma ist noch immer vermisst, sie haben keine heiße Spur und wissen nicht, was es mit dem Video auf sich hat. Die Vermisste arbeitet in der Buchhaltung der "Konditorei AG". Xenia Otten ist die Geschäftsführerin des Unternehmens, das vor einigen Jahren von einem großen Lebensmittelkonzern aufgekauft wurde. Von einem Video wisse sie nichts und warum Emma verschwunden sei, auch nicht.



Als sich die Kommissar*innen unter der Belegschaft nach Emma erkundigen, stoßen sie auf eine Mauer des Schweigens. Brisant wird der Fall, als das Team die "Konditorei AG" durchleuchtet. Nach außen hin ein Vorzeigebetrieb, doch in dem Unternehmen stinkt es gewaltig. In den vergangenen Monaten haben sich zwei Mitarbeiter das Leben genommen. Der letzte Suizid ist erst ein paar Wochen her. Was geht in der Manufaktur vor sich?