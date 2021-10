Luna und Tamara müssen Jonas' Freundin Maja Gedicke die Todesnachricht überbringen. Maja, im siebten Monat schwanger, ist am Boden zerstört. Was Jonas allein am Templiner See gemacht hat, ist noch ein Rätsel. Jonas war auf der Suche nach einem neuen Job. Seine Stelle in einem Wahlkampfteam wurde gestrichen, nachdem die Potsdamer Bürgermeisterschaftskandidatin Isabel Arnold überraschend ihren Rückzug verkündet hatte. Angeblich wegen des Todes ihres Mannes. Doch der Politik-Blogger Frank Ollendorf wirft eine andere Theorie in den Raum: Isabel Arnold und Jonas Herfurth hatten eine Affäre. Wollte Isabel Arnold etwas vertuschen, um ihrer Karriere nicht zu schaden? Vor Jonas' Tod kam es bei einem Wahlkampftermin zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Ollendorf und Jonas. Dabei drohte Ollendorf, dass Jonas den Angriff bereuen werde.