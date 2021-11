Andreas Gröger war Unternehmer. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Roland Flieger hat er Firmen in der DDR aufgekauft, zerschlagen und die Filetstücke gewinnbringend weiterverkauft. Vor einem Jahr stieg Roland plötzlich aus, Andreas zahlte ihm eine Abfindung in Millionenhöhe. Gab es Streit zwischen den beiden?



Eine Spur führt die Kommissar*innen zu Paketbote Ibo Barany. In seinem Transporter finden sie Drohbriefe an Andreas Gröger. Wegen diesem Schnösel habe er seinen Job verloren und lebe seitdem in seinem Transporter. Von den Drohbriefen weiß Ibo angeblich nichts.



Plötzlich steht Wanda Lohse im Haus von Andreas Gröger. Wie Julia Meschgang behauptet sie, die Freundin des Opfers zu sein. Die beiden Frauen können nicht glauben, dass Andreas untreu war. Ist Eifersucht der Grund für seinen Tod?