Plötzlich war da das viele Blut und seine Mutter Oda verschwunden.

Nach der Menge des Blutes zu urteilen, ist Julians Mutter sehr wahrscheinlich nicht mehr am Leben. Die SOKO rekonstruiert die letzten Stunden von Oda. Doch die Spuren der Mutter verlieren sich an einer Bushaltestelle. Was ist passiert?



Oda hatte sich kurz vor ihrem Verschwinden mit ihrem Ex-Mann getroffen. Warum tauchte Julians und Mimis Vater plötzlich wieder in deren Leben auf und hat er etwas mit Odas Tod zu tun?