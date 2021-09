Während Luna und Tamara am Unfallort eintreffen, sitzen die Täter schon wieder gemütlich beim Frühstück zu Hause. Jonathan Sobottka, der Anführer der "Rich Kids", ist sich keiner Schuld bewusst. Nur sein kleiner Bruder Remo ist nervös. Tamara muss die schlimme Nachricht dem Freund des Opfers, Viktor Hollmann, überbringen. Doch der zeigt ihr einen Abschiedsbrief seiner verstorbenen Freundin Jenny Patzke, den er im Briefkasten fand. Hat Jenny sich absichtlich vor das Auto geworfen, oder haben die "Rich Kids" den Brief gefälscht?



Am Wagen von Jonathan Sobottka finden sich keine Spuren. Komisch nur, dass der SUV ausgerechnet am Morgen nach der Tat in der Werkstatt war. Auch Viktor Hollmann ist nicht ehrlich zu Tamara. Er und Jenny haben sich vor ihrem Tod lautstark gestritten, woraufhin Jenny die Wohnung verlassen hat. Doch die Autopsie bringt die Kripo auf eine ganz neue Spur.