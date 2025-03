In der Wohnung des Opfers wurde ein großes gerahmtes Foto von Mavie Nollendorf gefunden. Das Bild deutet auf eine alte Affäre hin. Eddy Adler hatte am Tatabend einen Streit mit dem Opfer. Hajo Winkler hat mit ihm Schluss gemacht, weil er sein Leben ändern wollte, keine Eskapaden mehr. Warum wollte er ausgerechnet jetzt sein Leben ändern?



Alle erinnern sich an einen jungen Mann der Streit mit dem Opfer in der Praxis hatte. Bei dem jungen Mann handelt es sich um Tom Fischer, einen Mode-Influencer. War das Hajos neuer Lover, wollte er für ihn sein Leben ändern? Daniela hatte ebenfalls eine Auseinandersetzung mit dem Opfer, weil der ihr Patent für einen neuen Laser stehlen wollte. Jeder dieser Personen hatte sowohl Gelegenheit als auch Grund, Hajo zu töten, was den Fall zu einem komplexen Netz aus Lügen, Liebe und Verrat macht.