Tina Zeiler wollte Geld aus der Bank stehlen, in der sie selbst arbeitet, um das Lösegeld für ihre Tochter Jill bezahlen zu können. Jill Zeiler ist unter einem Pseudonym ein erfolgreicher "Lonely-Fans-Star", der mit erotischen Fotos viel Geld verdient. Aber wer wusste davon – und warum wurde sie entführt?



Mithilfe von Samirs Know-how tauchen die Kommissare in die Welt der Fans und Follower ein und stoßen auf neidische Nachahmer und einen mysteriösen Täter, der sich in Jill verliebt hat.



Während das Team alles auf den Kopf stellt, um an die digitalen Daten und damit die Hintergründe des Täters zu gelangen, wird der wahre Grund für die Entführung klar: Es geht nicht nur um Geld, sondern um Besessenheit. Doch je näher sie der Wahrheit in Jills nächstem Umfeld kommen, desto mehr spitzt sich die Situation zu.