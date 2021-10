Die damals vermisste Vanessa Böttcher stammte aus einer Pfarrersfamilie. Vanessa kam an einem Samstagabend spät vom Babysitten nach Hause, am nächsten Tag war sie verschwunden. Daraufhin hatte die Familie sie als vermisst gemeldet. Unter Verdacht stand damals der Pflegesohn Falk, denn in Vanessas Bett wurden seine Spermaspuren gefunden. Er bestreitet bis heute, etwas mit ihrem Verschwinden zu tun zu haben. Tödlich für Vanessa war ein Schlag auf den Kopf. Sie wurde erst nachträglich auf dem Baum abgelegt.



Die Kommissarinnen und Kommissare müssen den Fall neu aufrollen und entdecken dabei einige offene Fragen: Woher hatte Vanessa das ganze Geld, das in ihrem Nachtschrank gefunden wurde? War sie nachts wirklich noch mal zu Hause? Und was steckt hinter dem Bändchen, das die Spurensicherung bei der Leiche gefunden hat?