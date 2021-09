Das Opfer betrieb die Praxis für Gesundheitsberatung gemeinsam mit Ehemann Elmar – sie hatten sie als Reaktion auf den Tod ihres fünfjährigen Sohnes eröffnet, der angeblich nach einer Impfung gestorben war. Die Fiedlers haben daraufhin die behandelnde Kinderärztin Dr. Daniela Lorenz verklagt. Zwar wurde sie freigesprochen, doch die Karriere der Ärztin ist zerstört.



Die Fiedlers behandeln ihre Patienten hauptsächlich mit Vitaminen. So auch die kleine Tochter von Carola Blum und ihrem Freund Patrick Harms. Das Kind hat sich von einer Masernerkrankung nie erholt. Patrick ist immer verzweifelter. Von Tag zu Tag geht es ihrer Tochter schlechter. Schuld daran sind aus seiner Sicht die Fiedlers.



Konnte Patrick Harms das Leid seiner Tochter nicht mehr ertragen? Oder wollte Dr. Lorenz sich an den Fiedlers rächen? Und wer war die unbekannte Person am Tatort?