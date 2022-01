Und so beginnt die SOKO mit den Ermittlungen. Die Wissenschaftlerin arbeitete bei einer kleinen erfolgreichen Stuttgarter Hightech-Firma an der Entwicklung neuer Medikamente. War eine konkurrierende Firma hinter Kerstin Schweitzers Know-how her? Wurde sie entführt? Die Kommissare stoßen auf immer mehr Widersprüche, und es stellt sich heraus, dass Kerstin Schweitzer einige grundlegende Veränderungen in ihrem Leben anstrebte.



So muss sich nicht nur Kerstins ehemaliger Chef Aldo Tramm einigen unangenehmen Fragen stellen, sondern auch ihr Ehemann Hannes Schweitzer. Ein Fall mit vielen Ungereimtheiten, durch die der Rechtsmediziner Benedikt Förster sich fragt, wie gut man jemanden tatsächlich zu kennen vermag.