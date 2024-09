Die Spurenlage am Tatort, dem Lkw-Fahrerhaus, weist zudem darauf hin, dass das Opfer am Abend seines Todes Besuch von einer Frau hatte. Diese entpuppt sich als die moldawische Kellnerin Valeska Covalenco, die ein Hinterzimmer der Raststätte bewohnt. War sie nur zur falschen Zeit am falschen Ort, oder ist sie in das Verbrechen verwickelt?



Zudem muss sich der Chef des Opfers, Yannick Berschke, den Ermittlern erklären. Offensichtlich ist in seiner Spedition nicht alles mit rechten Dingen abgelaufen. Was wollte Berschke vertuschen?



Kriminalkommissarin Lea Gomez geht indessen ihrer Vermutung nach, dass Valeska und Gregor Gielnik mehr sind als nur flüchtige Bekannte. Kam es zu einem tödlichen Eifersuchtsdrama, weil sie im Fahrerhaus des Opfers war? Die weiteren Ermittlungen führen die Kommissare schließlich auf die Spur eines tragischen Unfalls aus der Vergangenheit.