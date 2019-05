Krauser hatte deswegen offenbar zahlreiche Affären. Somit rückt auch Frederike in den Fokus der Ermittler.



Und was ist mit Holger Knopp, dem Cheftechniker der Kartbahn, und dessen 17-jährigem Sohn Josh? Georg Krauser hat den begabten Jungen als Kartrennfahrer gemanagt und sich dafür 40 Prozent statt der sonst üblichen 20 Prozent aller Einnahmen vertraglich zusichern lassen. Nun scheint Josh eine große Karriere bevorzustehen. Und die Knopps fühlen sich über den Tisch gezogen.



Die Ermittler der SOKO Stuttgart finden heraus, dass Hannah als Erste am Tatort war. Als Jo Stoll sie dazu befragen will, ergreift sie die Flucht und macht sich somit noch verdächtiger.



Schließlich führt der Kartunfall von Krausers Sohn Thomas die Ermittler auf die richtige Spur.