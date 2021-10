Probleme oder Feinde hatte Sandrine keine – zumindest ist Bonnie nichts bekannt. Sagt sie die Wahrheit oder versucht sie, das SOKO-Team mit der Vermisstenanzeige in die Irre zu führen? Der Ring, der in der Jackentasche des Opfers gefunden wurde, führt zu Rebecca Fiori, einer erfolgreichen Inneneinrichterin und Influencerin. Sie lebt unweit des Parks in einem stylishen Haus, das Gegenstand ihres Social-Media-Kanals ist.



Kriminalkommissar Rico Sander stellt Einbruchspuren im Haus fest und Rebecca hat kein Alibi. Hat sie Sandrine Lepomme in der Nacht überrascht, als diese in ihr Haus eingestiegen ist? Plötzlich ruft das Auftauchen von Rebeccas Bruder Vincent einen weiteren Verdächtigen auf den Plan. Der hat eine Autismus-Spektrum-Störung und lediglich Rico scheint zu ihm durchdringen zu können. Doch ist ihm die Tat zuzutrauen?