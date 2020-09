Obendrein hatte das Opfer auch eine Affäre mit der Frau des Magazinbesitzers, Sarah Zehlig. Laut ihrer Aussage wollten sie bald gemeinsam auswandern. Hat sich Christoph Zehlig für all das an dem Clubbesitzer gerächt? Aber auch Tilda Hart rückt in das Visier der Ermittler: Hauser wollte den Club demnächst im Alleingang verkaufen. Hatte Talida davon erfahren und ihn getötet, weil er sie hinterging? Und wie stand die Club-Aushilfe Felix Thielsch zu dem Opfer? Nach jahrelangem Psychiatrie-Aufenthalt lebt er seit Kurzem bei Sarah und Christoph Zehlig. Die zwei sind sein ganzer Halt. Könnte Felix den Clubbesitzer umgebracht haben aus Angst, dass der seine neue Familie zerstört?