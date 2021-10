Auch ein Konflikt mit dem Gangsterboss selbst ist denkbar. Das SOKO-Team findet heraus, dass die Ehefrau des Opfers, Nadja, ihrem Mann eine Affäre unterstellte. Das ruft Minzlaffs Ehefrau Gina auf den Plan. Sie kannte das Mordopfer von Kindesbeinen an. Spielt sie in dem Fall eine Schlüsselrolle?



Auch rückt Kadir Sabia, der Komplize des Opfers, in den Fokus der Ermittlungen. Hat er seinen Kollegen ermordet, um auf der Karriereleiter der Gangsterorganisation ein Stück nach oben zu klettern? Überraschend gesteht Kadir – trotz Alibis seiner Tante Hamila Sabia – den Mord und wird festgenommen.



Unterdessen beschließen Cordula, die Tochter der Ersten Kriminalhauptkommissarin Martina Seiffert, und ihr Freund Djamal kurzerhand, zu heiraten. Am Tag der Hochzeit kommt es jedoch zu einem dramatischen Zwischenfall, der das Ermittlerteam in Atem hält.