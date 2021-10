Die Kommissare vermuten, dass Kadir den Mord an Zingler gestanden hat, um den großen Gangsterboss Tibor Minzlaff zu decken. Revanchiert Minzlaff sich nun dafür? Der bestreitet jedoch entschieden, etwas mit Cordulas Entführung zu tun zu haben, und auch Kadir verweigert jede Aussage. Kadirs Tante Hamila Sabia scheint mehr in den Fall verwickelt zu sein, als sie bis jetzt zugegeben hat. Plötzlich findet die SOKO einen entscheidenden Hinweis - der jedoch auch Cordulas Verlobten in die ganze Sache mit hineinzieht. Hat Djamal mit den Entführern gemeinsame Sache gemacht?



Das Eintreffen einer Videobotschaft der Erpresser verschärft die Situation dramatisch: Der Gesundheitszustand von Cordula ist erschreckend, und der Druck auf die Ermittler wächst. Kriminaldirektor Michael Kaiser überzeugt das Innenministerium, Kadir sofort freizulassen - doch ist das die richtige Entscheidung? Und schafft es das Team, Cordula rechtzeitig zu befreien?