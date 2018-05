Unterstützt durch die Hubschrauberstaffel, sind die Stuttgarter Einsatzkräfte Jo und seinem mit einer Pistole bewaffneten Entführer auf den Fersen. Jo gelingt es, unbemerkt von seinem Entführer, den Kollegen eine Nachricht zu hinterlassen. Dadurch wissen sie, dass Rinn verzweifelt nach seiner Frau Karla sucht. Die hat ihn vor Kurzem verlassen. Zudem finden die Ermittler heraus, dass Rinn den Mann, den er niedergestochen hat, für den Liebhaber seiner Frau hält. Somit ist nicht nur Jo in höchster Gefahr, sondern auch Rinns Frau Karla.



Der Entführer macht sich mit seiner Geisel Jo auf den Weg zu Karlas Freundin Heidrun Mehringer. Von dieser Aktion erfahren auch die Ermittler. Martina ist rechtzeitig vor Ort, trifft dort aber nur Heidrun an. Die erzählt, dass Karla bei einer anderen Freundin Unterschlupf gefunden hat – bei Isa Wittke. Ohne zu zögern, schickt Martina alle Einsatzkräfte dorthin.



Unterdessen konnten Selma und Rico Jos Wagen ausfindig machen. Aber keine Spur vom Entführer und seiner Geisel. Das Einzige, was sie finden, sind eine Patronenhülse und Blutspuren.