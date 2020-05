Die Forderungen des Erpressers - 500 000 Euro und nachhaltige Produkte im Supermarktsortiment - rufen die erste Verdächtige auf den Plan: Die Umweltaktivistin Stefanie Meistersinger hat vor ein paar Monaten publik gemacht, dass "Frisch & Günstig" besonders billige Fleisch- und Milchprodukte verkauft. Steckt sie hinter den Lebensmittelvergiftungen? Auch der Verkäufer Carsten Werner gerät in den Fokus der Ermittler. Er hat vor ein paar Jahren seine Firmenanteile an der Supermarktkette viel zu billig an den jetzt alleinigen Besitzer Heiko Biedermann veräußert. Wollte Werner sich zurückholen, was ihm seiner Meinung nach zusteht? Oder wollte Lukas Biedermann, der Sohn des Besitzers, der seinen Vater offensichtlich hasst, diesem schaden?