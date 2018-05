Doch Irina Brandt hat ein Alibi. Zur Tatzeit leitete sie selbst eine Operation, was ihre Teamkollegen bestätigen. Als Rico in der Wohnung des Opfers Fotos findet, die Gunske zusammen mit seiner Assistenzärztin Anja Derflinger zeigen, wird eine weitere Klinikangestellte verdächtig: Yvonne Schultz, die Lebensgefährtin von Anja Derflinger. Yvonne bestreitet, von der Affäre gewusst zu haben, hat allerdings kein Alibi.



In Verdacht gerät auch der Vater einer Patientin, Moritz Tennen. Seine Tochter Jenny hat einen Hirntumor und droht zu erblinden. Gunske hatte sich gegen eine Operation entschieden, woraufhin der verzweifelte Tennen ihn tätlich angegriffen hat. Nun, nach Gunskes Tod, soll Jenny doch operiert werden - von der ehrgeizigen Irina Brandt. Tennen hatte also durchaus ein Motiv und auch die Gelegenheit.



Die entscheidende Spur führt aber schließlich nach England, genauer: zur University of Oxford. Dort hatte das Opfer kürzlich mehrfach angerufen, um Informationen einzuholen.