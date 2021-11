Ehefrau Gudrun, Tochter Evi und Sohn Georg waren während des Einbruchs im Haus und schildern ihre Erinnerungen an die Tatnacht. Ein dramatischer Zwischenfall im Präsidium bringt eine plötzliche Wende in die Ermittlungen. Kriminalhauptkommissarin Martina Seiffert und Kriminaldirektor Michael Kaiser lassen daraufhin das Präsidium abriegeln: Der Täter könnte noch hier sein. Im Laufe der Vernehmungen tauchen die Kommissare in familiäre Abgründe der Wagners und befördern unausgesprochene Wahrheiten zu Tage.