Good Vibrations

Allen voran Klinikchef Klas Eckert. Der muss die Identitäten und Suchtprobleme seiner Kundschaft geheim halten. Nichts davon darf an die Öffentlichkeit dringen. Wollte der Chef also den Artikel mit aller Macht verhindern?



Doch Eckert bestreitet, von dem Artikel gewusst zu haben. Außerdem versichert seine Frau Sylvie, die Therapeutin der Klinik, dass sie zur Tatzeit mit ihrem Mann zusammen war.



Bei weiteren Recherchen kommt ein ganz anderes Thema ans Licht: Sylvie Eckert und das Opfer kannten sich schon während der gemeinsamen Studienzeit, hatten jetzt eine Beziehung angefangen und wollten sich in Kürze zusammen nach Fuerteventura absetzen. Hatte Klas Eckert davon Kenntnis?



Unter den prominenten Gästen stechen der Schlagersänger Jack Silber und die Schauspielerin Anabelle Winter hervor. Beide waren mit dem Opfer aneinandergeraten. Den Schlüssel zur Lösung des Falls findet die SOKO schließlich im Text eines Songs der Beach Boys, in dem es um wahre Liebe geht.