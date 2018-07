Bei diesem handelt es sich um Sammy Pendo, ebenfalls Kenianer, der seit zwei Monaten als Gast von Teresa Seidel in Stuttgart lebt. Es stellt sich heraus, dass Sammy und Carolyn aus derselben Stadt in Kenia stammen und sich zufällig in Stuttgart wiedertrafen – und verliebten?



Eifersucht als Motiv würde zu zwei Personen passen: zum einen zu Teresa Seidel, die aber ein Alibi vorweisen kann, und zum anderen zu Holger Stübner, dem deutschen Ehemann des Opfers. Stübner beteuert, nichts mit der Tat zu tun zu haben. Die Ermittler finden aber heraus, dass es um die Beziehung des Ehepaares nicht gut stand und Holger Stübner des Öfteren handgreiflich wurde. Der Fall scheint klar zu sein. Doch als Flugtickets nach Kenia auftauchen, erfährt der Fall eine neue, unerwartete Wendung.