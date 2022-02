Im Laufe der Ermittlungen muss sich auch die Kunstprofessorin Mara Weinrich erklären. Sie hatte an dem Tatabend in der Nähe der Kunsthochschule betrunken randaliert. Stehen die beiden Ereignisse im Zusammenhang? Und welches Motiv hätte sie, ihren Kollegen zu töten? Die Autorin Naina Berger, die dem Opfer immer wieder Modell für seine Skulpturen stand, wird als Zeugin befragt. Die alleinerziehende Mutter gibt sich als Mitbewohnerin der Kunstprofessorin aus und äußert sich auch zum Verhältnis zu Christian Schilling vage. Das Ermittlerteam versucht, ihre Rolle in dem Fall einzuordnen und vermutet, dass Naina eine Affäre mit dem Opfer hatte. Was hat die junge Frau zu verbergen? Dem SOKO-Team eröffnet sich ein komplexer Fall geprägt von Machtkämpfen, Intrigen und Eifersucht in der Kunstszene.