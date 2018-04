Klassenfahrt in den Tod

Auch die Mitschüler Rita Schwarz, Tim Bauer und Isa Neumann zeigen sich schockiert von der Tat. Doch schnell stellt sich heraus, dass alle Beteiligten etwas zu verbergen haben. So findet die SOKO im Lauf der Ermittlungen heraus, dass Martin Gut Methylphenidat konsumiert. Das Opfer wusste das und hat sich gute Noten erpresst. Wollte Gut dem ein Ende setzen und hat seinen Schützling im See ertränkt?



Als Constantin Jungs Handy wieder aktiviert werden kann, bringen die darauf gespeicherten Fotos einen neuen Ermittlungsansatz – und Isa Neumann gerät in den Fokus der Kommissare. Möglicherweise aber gibt es noch jemanden, der ein gutes Motiv hatte, sich an Constantin Jung zu rächen.