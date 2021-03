Bei den weiteren Untersuchungen rund um eCycle rückt zudem Sven Sattler in den Fokus der Ermittlungen. Seine Frau kam bei einem Wohnungsbrand ums Leben, der mutmaßlich durch einen E-Roller-Akku von eCycle ausgelöst wurde, den die Sattlers nachts aufgeladen hatten. Sattler machte den Lauchers heftige Vorwürfe. Hat er sich am Opfer für den Tod seiner Frau gerächt?



Als die Ermittler zudem auf fragwürdige Zwischenfälle im Hause Laucher stoßen, gibt es zwar mehrere Spuren, jedoch keine eindeutige Tatperson.



Darüber hinaus strengt das SOKO-Team das Einmischen von Staatsanwältin Eva Schattenberg an – zu der Kaiser offensichtlich ein engeres Verhältnis hat.