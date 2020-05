Soko Stuttgart

In den Fokus gerät zunächst die Frau des Opfers, Marie, die am Tag zuvor einen heftigen Streit mit ihrem Mann hatte. Es ging anscheinend um die finanziellen Probleme des Paares.



Zudem gerät über die Pfeilmarke auch der erfolgreiche Jagdautor Malte Färber ins Visier der Ermittler. Wie sich erweist, hatte Falko Haller den alleinerziehenden Vater der 17-jährigen Senta beim Wildern erwischt und fotografiert. Ausgerechnet jetzt, wo Färber sein neues Buch zur edlen Waidmannskunst vorstellen will. Hat das Opfer ihn damit erpresst?



Durch die weiteren Recherchen zum Autounfall stellt sich heraus, dass Falko Haller den Unfall damals verschuldet hatte. Erst vor wenigen Tagen hat Sven das erfahren. Sven räumt zwar ein, dass er wütend auf seinen Bruder war, aber den Mord streitet er vehement ab.



Eine neue Spur tut sich auf, als die Ermittler herausfinden, dass Falko Haller ein Verhältnis mit Färbers Tochter Senta hatte. Plötzlich stehen Marie Haller, Malte und Senta Färber im Zentrum der Ermittlungen.



Schließlich bringt ein Brief die erschütternde Wahrheit ans Licht.